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صور.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتواصل مع السكان فى بث مباشر على فيس بوك

الأحد، 19 مايو 2019 10:24 ص
صور.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتواصل مع السكان فى بث مباشر على فيس بوك
كتب أحمد حسن
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فى تجربة جديدة للتواصل مع المواطنين، أجاب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على تساؤلات سكان المدينة فى بث مباشر على شبكة الإنترنت، عبر موقع الفيس بوك، وساهم فى حل شكواهم، وذلك فى إطار العمل على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

وكلف المهندس عادل النجار مسئولي التجمعات(الأول، الثالث، الخامس) وجهاز المدينة، بالتواصل المستمر مع السكان لبحث المشكلات التي تواجههم، موجهاً بضرورة عقد لقاءات دورية مع سكان المناطق المختلفة بالمدينة لبحث مقترحاتهم، وإعداد التقارير اللازمة لذلك وتدوين كافة الملاحظات، لعرضها عليه بصفة مستمرة، وحل المشكلات التى تواجه السكان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: استكمالاً لعقد اللقاءات مع السكان، التقى بعض من سكان التجمع الثالث والقطامية بالمدينة، بمسئولى الجهاز للاستماع إلى مقترحاتهم  والعقبات التى تواجههم وإيجاد الحلول لها، والتى جاء على رأسها الإنارة والنظافة وأعمال الصيانة والباعة الجائلين وغير ذلك، وتم البدء في إزالة أسباب تلك المشكلات  بمشاركة سكان التجمع الثالث.

وشدد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على استمرار حملات إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمدينة وفقاً للقانون، للعمل على ظهور المدينة بالمظهر الجمالي الذي يليق بها لتكون على رأس المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن حملات الإزالات استمرت ليل نهار، حيث تم تنفيذ حملات لإزالة عدة إشغالات بالحى الثاني والحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، وفى حضور مديري الأحياء، ومسئولي  لجنة الإزالات بالجهاز.

كما حذر رئيس جهاز المدينة، المخالفين من تكرار تلك المخالفات، منوهاً بأن من يعود لتكرار المخالفة، سيتم التصدي له بكل حسم وإزالتها على حسابه الشخصى.

جدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد قام منذ عدة أيام  بشن  عدة حملات لإزالة العديد من المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة التعمير  بالمدينة، وفقاً للقانون.

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