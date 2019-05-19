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صور.. تكثيف أعمال النظافة بمدينة أسوان وإصلاح كسر خط مياه

الأحد، 19 مايو 2019 09:02 م
صور.. تكثيف أعمال النظافة بمدينة أسوان وإصلاح كسر خط مياه إصلاح كسر خط المياه
أسوان - صلاح المسن
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كثف مشروع النظافة بمدينة أسوان اليوم، أعمال رفع القمامة والتراكمات اليومية بمدينة أسوان، ومنها مناطق عمارات التجاريين وخلف جامع الطابية ومطلع المحمودية وحى العقاد ومدينة ناصر وخلف الاستاد والشارع الجديد.

 

فيما أهابت الوحدة المحلية لمركزومدينة أسوان بالمواطنين، الإبلاغ عن وجود أى تراكمات وإلقاء المخلفات بالصناديق والحاويات المخصصة لذلك لسهولة تجميعها والحفاظ على نظافة المدينة.

 

فى نفس السياق، قام حى شرق المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى مساء اليوم بإصلاح كسر خط المياه وشفط المياه الزائدة بعزبة عبدالحميد جبريل بالسيل الريفى بمدينة أسوان.

اصلاح كسر خط المياه وشفط المياه الزائدة
اصلاح كسر خط المياه وشفط المياه الزائدة

 

اصلاح كسر خط المياه وشفط المياه الزائدة1
 
مدينة أسوان (1)
 
مدينة أسوان (2)
 
مدينة أسوان (5)

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