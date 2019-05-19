video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بزيارة فلاديفيا

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 ص
صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بزيارة فلاديفيا جو بايدن
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

نظم المرشح الرئاسى الأمريكى ونائب الرئيس السابق جو بايدن مسيرة انطلاق حملته للترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2020 فى فيلادلفيا.

وتأتى جولة "بايدن" لعرض برنامجه الانتخابى والتأكيد على أنه سيعمل على تحسين التأمين الصحى للأمريكيين وخفض الضرائب على ساعات العمل الإضافية 

ويواصل نائب الرئيس الامريكى السابق جو بايدن حملته الانتخابية كمرشح ديمقراطى للانتخابات الرئاسية 2020، حيث قام بزيارة ولاية نيو هامبشاير، بعدما ألقى كلمة عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضى بولاية كاليفورنيا وقبلها واشنطن العاصمة.

يذكر أن جو بايدن،اختار لقبا جديدا يطلقه على منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئيس دونالد ترامب، وهو المهرج.

فبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، فإن بايدن أشار إلى ترامب بهذا الوصف بعدما سأله أحد أنصاره حول ما إذا كان سيرد على إهانات ترامب له.

وقال بايدن، الذى يعد الأوفر حظا حتى الآن بين عدد كبير من الديمقراطيين المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب فى سباق الرئاسة، وأمام أنصاره فى لقاء خاص لجمع التبرعات، إنه لا يريد أن يهبط إلى هذا المستوى مع ترامب. وقال إن هناك العديد من الألقاب التى  يميل لأن يمنحها لهذا الرجل، ثم قال إنه يمكن البدء بالـ "المهرج".

جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(1)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(2)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(3)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(4)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(6)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(7)
 
جو-بايدن-بين-مؤيديه-فى-فلاديفيا-(8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جو بايدن يتناول فطيرة التوت بأحد مطاعم ولاية نيو هاميشاير

بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة 2020 بزيارة نيو هامبشاير

صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة 2020 بزيارة نيو هامبشاير

ترامب يطالب وزير العدل الأمريكى بالتحقيق مع جو بايدن

بايدن يطلق على ترامب لقب "المهرج" ردا على وصف الرئيس له بجو النائم

ترامب وانتخابات 2020.. "مطبات" فى الطريق لـ"الولاية الثانية".. موقف الرئيس من "القومين البيض" يثير المخاوف.. انجازات الاقتصاد يبددها "نفوذ النخبة".. وقلق الجمهوريين يتزايد بعد دخول "بايدن" السباق الانتخابى

استطلاع: بايدن يحظى ب 50% من أصوات الديمقراطيين من ذوى البشرات الملونة

جو بايدن

أمريكا

أخبار أمريكا

فلاديفيا

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مرتضى : لن ألعب مباريات محلية إلا بعد الكان.. ورصدت مكافآت تاريخية للكونفدرالية

مرتضى : لن ألعب مباريات محلية إلا بعد الكان.. ورصدت مكافآت تاريخية للكونفدرالية

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة