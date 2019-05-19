صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بزيارة فلاديفيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نظم المرشح الرئاسى الأمريكى ونائب الرئيس السابق جو بايدن مسيرة انطلاق حملته للترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2020 فى فيلادلفيا.

وتأتى جولة "بايدن" لعرض برنامجه الانتخابى والتأكيد على أنه سيعمل على تحسين التأمين الصحى للأمريكيين وخفض الضرائب على ساعات العمل الإضافية

ويواصل نائب الرئيس الامريكى السابق جو بايدن حملته الانتخابية كمرشح ديمقراطى للانتخابات الرئاسية 2020، حيث قام بزيارة ولاية نيو هامبشاير، بعدما ألقى كلمة عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضى بولاية كاليفورنيا وقبلها واشنطن العاصمة.

يذكر أن جو بايدن،اختار لقبا جديدا يطلقه على منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئيس دونالد ترامب، وهو المهرج.

فبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، فإن بايدن أشار إلى ترامب بهذا الوصف بعدما سأله أحد أنصاره حول ما إذا كان سيرد على إهانات ترامب له.

وقال بايدن، الذى يعد الأوفر حظا حتى الآن بين عدد كبير من الديمقراطيين المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب فى سباق الرئاسة، وأمام أنصاره فى لقاء خاص لجمع التبرعات، إنه لا يريد أن يهبط إلى هذا المستوى مع ترامب. وقال إن هناك العديد من الألقاب التى يميل لأن يمنحها لهذا الرجل، ثم قال إنه يمكن البدء بالـ "المهرج".