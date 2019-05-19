صور.. انطلاق مهرجان "سانجا ماتسورى" فى اليابان

انطلقت فعاليات مهرجان "سانجا ماتسورى" الدينى فى اليابان، ويعد أحد أضخم المهرجانات اليابانية ويحظى بشعبية كبيرة، حيث يستقطب المهرجان نحو مليونا ونصف المليون شخص خلال 3 أيام هى مدة إقامته، وكان إشراك السكان فى المهرجان يعد جريمة بحسب القانون اليابانى منذ عام 2008.

يعود تاريخ هذا المهرجان الذى يشارك فيه الناس إلى ما قبل مئات السنين، إلا أنه لا يخلو من كثير من الغرائب، حيث يقوم على حمل 3 أضرحة رئيسية كانت ممنوعا من قبل حملها، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأشخاص الذين يغطى الوشم أجسادهم بالكامل والأجزاء السفلية من أجسادهم.