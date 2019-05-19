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الأحد، 19 مايو 2019 01:50 م
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صور.. العراق تغلق محال الخمور برمضان وتتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار

الأحد، 19 مايو 2019 12:50 م
صور.. العراق تغلق محال الخمور برمضان وتتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار إغلاق محال الخمور فى بغداد
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أغلقت السلطات الأمنية العراقية، جميع محال الخمور فى بغداد، وبدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين بالإفطار، فى حملة بدأتها الليلة الماضية، لحرمة شهر رمضان الكريم.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن تنفيذها إجراءات جديدة بشأن محلات بيع المشروبات الكحولية والإفطار العلنى.

وذكر بيان للسلطات الأمنية، أن "الشرطة باشرت بحملة لإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها".

وأضاف أن "القيادة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمجاهرين بالإفطار العلنى"، معللا سبب الإغلاق بـ"أن هذه الظواهر تنافى حرمة وقدسية شهر رمضان المبارك".

بغداد 2
إغلاق محال الخمور
 
اغلاق محال الخمور فى بغداد
إغلاق محال الخمور فى بغداد

 


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