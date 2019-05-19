كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك آلاف المواطنين فى المكسيك، اليوم الأحد فى مسيرة لتجريم عمليات الإجهاض فى البلاد، وحمل القائمون على المظاهرة لافتات تطالب بأن يكون الإجهاض شرعيا وأمنا ومجانيا.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين النساء تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.

يذكرأن ، مرر مجلس النواب فى ولاية ميزورى الأمريكية ،الجمعة ، مشروع قانون لمكافحة الإجهاض بموافقة 110 نواب مقابل رفض 44 آخرين.