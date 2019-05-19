شارك آلاف المواطنين فى المكسيك، اليوم الأحد فى مسيرة لتجريم عمليات الإجهاض فى البلاد، وحمل القائمون على المظاهرة لافتات تطالب بأن يكون الإجهاض شرعيا وأمنا ومجانيا.
وتشير التقديرات إلى أن ملايين النساء تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.
يذكرأن ، مرر مجلس النواب فى ولاية ميزورى الأمريكية ،الجمعة ، مشروع قانون لمكافحة الإجهاض بموافقة 110 نواب مقابل رفض 44 آخرين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه بعد تمرير القانون من قِبل مجلس نواب ولاية ميزوري فقد تم إرساله إلى حاكمها "مايك بارسون" للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.
وأوضحت الشبكة أن مجلس الشيوخ في الولاية أقر في وقت سابق المشروع الذي يفرض العديد من القيود على عمليات الإجهاض.
ويأتي ذلك بعد يومين من إقرار ولاية ألاباما الأمريكية قانون ينص على السجن مدى الحياة ضد من يقومون بعمليات الإجهاض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة