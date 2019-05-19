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صور.. اضبط مخالفة.. كابلات الضغط العالى تهدد حياة الأهالى بالغربية

الأحد، 19 مايو 2019 05:01 ص
صور.. اضبط مخالفة.. كابلات الضغط العالى تهدد حياة الأهالى بالغربية أسلاك الضغط العالى فى الشوارع بالغربية
الغربيه محمد طارق
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سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب ترك أسلاك وكابلات الضغط العالى فى الشوارع بعد حفرها فى ظل غياب تام للأجهزة التنفيذية .

وقال إبراهيم خميس أحد الأهالى لـ"اليوم السابع " أن الجهات التنفيذيه وشركة الكهرباء القائمين على عملية حفر وتركيب كابلات كهرباء الضغط العالى، قاموا بفحر الشوارع منذ أكثر من 6 أشهر وقاموا بتركيب الكابلات ودفنها وتركوا جزءا كبيرا ممتدا بعرض الطريق دون دفنه أو توصيله فى شى .

وأضاف أن هذا الطريق وهو الطريق المؤدى إلى قرى بحرى مركز زفتى ويقع على نهر النيل مباشرة ، ويعد أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ولكن للأسف الشديد يشهد إهمالا كبيرا على حد قوله .

 

وطالب الأهالى محافظ الغربية بسرعة التحرك وإنقاذهم من تلك الكارثة والتى تشكل خطورة على حياتهم ، وإعادة الشىء لأصله ، وإصلاح الطريق الذى هو أهم الطرق بالمدينه ويستخدمه آلاف المواطنين يوميا .

 

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