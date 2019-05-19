صور.. اضبط مخالفة.. كابلات الضغط العالى تهدد حياة الأهالى بالغربية

الغربيه محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب ترك أسلاك وكابلات الضغط العالى فى الشوارع بعد حفرها فى ظل غياب تام للأجهزة التنفيذية .

وقال إبراهيم خميس أحد الأهالى لـ"اليوم السابع " أن الجهات التنفيذيه وشركة الكهرباء القائمين على عملية حفر وتركيب كابلات كهرباء الضغط العالى، قاموا بفحر الشوارع منذ أكثر من 6 أشهر وقاموا بتركيب الكابلات ودفنها وتركوا جزءا كبيرا ممتدا بعرض الطريق دون دفنه أو توصيله فى شى .

وأضاف أن هذا الطريق وهو الطريق المؤدى إلى قرى بحرى مركز زفتى ويقع على نهر النيل مباشرة ، ويعد أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ولكن للأسف الشديد يشهد إهمالا كبيرا على حد قوله .

وطالب الأهالى محافظ الغربية بسرعة التحرك وإنقاذهم من تلك الكارثة والتى تشكل خطورة على حياتهم ، وإعادة الشىء لأصله ، وإصلاح الطريق الذى هو أهم الطرق بالمدينه ويستخدمه آلاف المواطنين يوميا .















