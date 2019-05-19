صور.. أطول مائدة إفطار جماعى لأهالى مدينة الأقصر بساحة الشيخ أحمد المرتضى

الأقصر – أحمد مرعى

حضر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات حفل الإفطار السنوى والتي نظمتة ساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى، بمنطقة الزناقطة شمال مدينة الأقصر، وذلك بحضور عدد من النواب ورؤساء المراكز والقيادات التنفيذية والمئات من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة وعدد كبير من محبي الساحة وروادها، وسط جو من النفحات الرمضانية الروحانية خلال الشهر المبارك.

وتم خلال الإفطار السنوي لساحة الشيخ أحمد المرتضي تجهيز أطول مائدة إفطار في مدينة الأقصر في مختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية في المنطقة، وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسى برسول الله ، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد العمميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، خلال تواجده باللقاء بعد الإفطار، قائلاً إن الساحة محببة إلي قلبه وأنه لبى الدعوة بالحضور والإفطار في مواقع تذكر فيها أسماء الله والدعوات بالخيرات .

يذكر أن ساحة الشيخ أحمد المرتضى، تنظم حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التي وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.