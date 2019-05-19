video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أطول مائدة إفطار جماعى لأهالى مدينة الأقصر بساحة الشيخ أحمد المرتضى

الأحد، 19 مايو 2019 10:57 م
صور.. أطول مائدة إفطار جماعى لأهالى مدينة الأقصر بساحة الشيخ أحمد المرتضى أطول مائدة إفطار جماعى
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

حضر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات حفل الإفطار السنوى والتي نظمتة ساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى، بمنطقة الزناقطة شمال مدينة الأقصر، وذلك بحضور عدد من النواب ورؤساء المراكز والقيادات التنفيذية والمئات من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة وعدد كبير من محبي الساحة وروادها، وسط جو من النفحات الرمضانية الروحانية خلال الشهر المبارك.

وتم خلال الإفطار السنوي لساحة الشيخ أحمد المرتضي تجهيز أطول مائدة إفطار في مدينة الأقصر في مختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية في المنطقة، وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسى برسول الله ، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد العمميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، خلال تواجده باللقاء بعد الإفطار، قائلاً إن الساحة محببة إلي قلبه وأنه لبى الدعوة بالحضور والإفطار في مواقع تذكر فيها أسماء الله والدعوات بالخيرات .

يذكر أن ساحة الشيخ أحمد المرتضى، تنظم حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التي وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.

 

رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (5)

 

رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (1)
 
رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (2)
 
رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (3)
 
رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (4)
 
 
 
رئيس مدينة الأقصر والقيادات التنفيذية يحضرون فعاليات الإفطار الجماعي بساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى (6)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل مشروع السحر الفرعونى بالأقصر × 10 معلومات

"مدفع الإفطار.. إضرب".. مدفع الأقصر عمره أكثر من 148 سنة وشهرته "مدفع الحاجة فاطمة".. باحث أقصرى: الخديوى إسماعيل أهداه للأهالى فى موكب ليلة رؤية رمضان 1871م.. ومدير بمعابد الكرنك:الفراعنة أول من إتبعوا "الصوم"

صور.. دروس ولقاءات يومية لنشر الفكر الوسطى بمساجد الأقصر خلال رمضان

صور.. جهد كبير لإنهاء الطريق الفرعونى الساحر لافتتاحه نهاية العام.. الآثار: طريق الكباش سيغير المنظور للخريطة السياحية فى الأقصر.. وتؤكد: المشروع يتضمن كاميرات مراقبة ونظام محكم لتأمين الوفود السياحية

صور.. حملة لضبط المخالفات والحد من الزحام المرورى وتغيير خطوط السير بإسنا

ورشة عمل لمناقشة تفاصيل عودة التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة فى الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

افطار جماعي بالاقصر

اخبار مصر

ساحة الشيخ المرتضي

اخبار المحافظات

شهر رمضان المبارك

اخبار مصر اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة