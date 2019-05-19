صور.. آلاف المتظاهرين يشاركون فى جنازة ناشط أمريكى قتل فى نيكاراجوا

وكالات

شارك ألاف المتظاهرين فى نيكاراجوا، اليوم الأحد، فى جنازة السجين الأمريكى إيدى مونتيس، والذى قتل داخل المعتقل.

وكانت السلطات اعلنت الخميس ان معتقلا أمريكيا نيكاراجويا توفى، وأن 6 حراس جرحوا. لكنها لم تتحدث عن اصابة معتقلين بجروح.

وأعلنت المحامية يوناركى مارتينيز على شبكات التواصل الاجتماعى الجمعة، أن 17 من المعارضين المحتجزين فى السجن، جرحوا خلال أعمال العنف تلك.

وكتب سفير الولايات المتحدة في نيكاراجوا كيفين ساليفان فى تغريدة على تويتر ان “وفاة المواطن الأمريكى إيدى مونتيس على أيدى سلطات سجن لا موديلو تتطلب معلومات شاملة تتسم بالصدقية حول الاستخدام غير المشروع للقوة التى تسببت بوفاة سجين أعزل”.

وقال الدبلوماسى إنه عقد اجتماعا فى وزارة خارجية نيكاراجوا “للمطالبة بإجراء تحقيق كامل وشفاف فى هذا الحادث المأساوى الذى أصيب فيه معتقلون آخرون”.



جنازة الناشط الأمريكى بنيكاراجوا