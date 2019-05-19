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صوامع بنى سويف تستقبل 125 ألف طن قمح منذ بدء الموسم فى 15 أبريل

الأحد، 19 مايو 2019 03:19 م
صوامع بنى سويف تستقبل 125 ألف طن قمح منذ بدء الموسم فى 15 أبريل صوامع وشون قمح - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أعلن المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، استقبال الشون وصوامع القمح فى المحافظة 125 ألف طن منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى حتى اليوم.
 
وتبلغ السعة التخزينية للمحافظة 244 ألفا و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40 ألفا و960 طنا فى الشون الأسمنية، و7 آلاف و360 طنا فى الهناجر المعدنية، إضافة إلى الشون الترابية التى تُستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط، بسعة إجمالية 45 ألفا و842 طنا.
 
فى سياق متصل، أوضح مصطفى راشد، رئيس لجنة توريد القمح، فى بيان صادر عن المحافظة، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة، دون أية مشكلات أو اختناقات أو تكدس فى محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة بعد تعديل مواعيد التوريد خلال شهر رمضان، والعمل بنظام الفترتين، لتبدأ الفترة الأولى من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، والمسائية بدءا من الثامنة حتى الحادية عشرة مساء.
 
وأضاف أن المحافظ يتابع أعمال التوريد بشكل يومى، ويوجه اللجان الفنية برصد أية معوقات والعمل على حلها فورا، فضلا عن تشديده على ضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب، وفق الخطة التى أعدتها المحافظة.
 
يُذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقمح فى كل مراكز بنى سويف سجلت 118 ألفا و308 أفدنة، بإنتاجية متوقعة تبلغ مليونين و129 ألفا و544 إردب قمح، بما يعادل 319 ألفا و431 طنا.
 

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