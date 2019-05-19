صرف 111 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 10 عمال مصريين بالأردن

كتب محمود راغب

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 6470 دينارا أردنيا أى ما يوازى 111 ألفا و750 جنيها مصرى تقريبا.

و بالتواصل مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، للوقوف على تسوية هذه الشكاوى أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن إعطاء العامل "أحمد.ف" براءة ذمته من كفيله، كما تم حل مشكلة العامل "عماد. م" ضد الكفيل، وصرف 215 دينار ما يعادل 5375 جنيها مصريا وإعطاء العامل براءة ذمته.

كما تم حل شكوى المواطن "أحمد.أ" ضد الكفيل "محمود. ع" وصرف 375 دينارا ما يعادل 9375 جنيها مصريا تقريبا، وشكوى "محمد. ع" ضد "حمزة .ط" وحصل العامل هلى 150 دينارا ما يعادل 3750 جنيها مصريا تقريبا وبراءة ذمته، وشكوى من العامل "عبد المولي.ع" ضد كفيله "حربي. س" وتم صرف راتب سنة و 3 شهور بلغ 2570 دينارا ما يعادل 64250 جنيها مصريا.

وتم حل شكوى كل من "سعيد.م"، و"سيد.م"، و"محمد.ع" ضد الكفيل "سلطان. د" وحصلوا 1010 دينارا ما يعادل 25250 جنيها مصريا واستلموا جوازات سفرهم، كما حصل "بهجت. س" نصف راتب الشهر وبلغ 150دينارا ما يعادل 3750 جنيها مصريا.