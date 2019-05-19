صحة الجيزة: زيادة حضانات مستشفى أكتوبر لـ 17 لخدمة المرضى

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، مستشفى الصف المركزى برفقة لجنة تضم مدير طوارئ المديرية ومسئولى إدارة الطوارئ وأخصائى الرعاية والتفتيش المالى وتفتيش على التمريض، للوقوف على السلبيات وحل المشكلات، كما اجتمعت اللجنة مع عدد من رجال المجتمع المدنى للاستماع إلى ملاحظتهم وحلها.

وفى سياق آخر أكدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنها تعمل على تطوير منظومة الصحة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة.

وأضافت أنه فى إطار ذلك تم تزويد مستشفى أكتوبر المركزى بثلاثة حضانات وجارى العمل على اكتمال تركيبها داخل مبنى المستشفى و وصل عدد الحضانات بالمستشفى حتى الآن إلى 17حضانة كما تبرع الدكتور أسامة عبد الحميد رئيس قسم العظام بالمستشفى بالمونيتورز الخاص بهذه الحضانات.