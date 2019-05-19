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"صحة أسوان" تجتمع للبدء فى تطبيق مشروع ميكنة ألبان الأطفال بـ60 مركز صرف

الأحد، 19 مايو 2019 10:57 م
"صحة أسوان" تجتمع للبدء فى تطبيق مشروع ميكنة ألبان الأطفال بـ60 مركز صرف ألبان أطفال
أسوان ندى سليم
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عقدت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، اجتماعا مع إدارة رعاية صحة الأم والطفل اجتماع اليوم الأحد،  للبدء فى تفعيل  نظام  الميكنة بمراكز صرف الألبان المدعمه للأطفال، والتي من المقرر البدء في  تفعيل ميكنة صرف الألبان خلال الفترة  القادمة  فى 60 مركز صرف ألبان على مستوى المحافظة. 


وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن   تطبيق الميكنة في صرف الألبان سيحد من الصرف لغير المستحقين ويسهم في إحكام الرقابة على عملية الصرف طبقا للشروط المحددة من الوزارة، فضلا عن تفادي أي نقص أو حدوث أزمات مستقبلية في المخزون من خلال توفير بيانات ومؤشرات ديناميكية لرصد المخزون من الألبان في الوحدات والإدارات والمدريات بمحافظات الجمهورية.



 


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