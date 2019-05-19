video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

الأحد، 19 مايو 2019 05:29 م
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر"
كتب: أسامة طلعت – حسن محمد
إضافة تعليق

راحة وسعادة بدت على وجوه السائقين الذين مروا على محور روض الفرج، والذين وجدوا فيه اختلافاً كبيراً، فعلى حد قول أحدهم: كان المشوار بياخد أزيد من ساعة دلوقتى بياخد 3 دقايق.

فيما قال آخر: ده مشروع ضخم وكبير، ووفر وقت وجهد وبنزين وحاجة تشرف، فيما قال أخر: والله انا مشوارى كنت بلف الدائرى والمحور وباخد أكتر من ساعتين، لكن دلوقتى فى 5 دقايق .

وكانت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية قد أعلنت، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.


إضافة تعليق

تحيا مصر

كوبري تحيا مصر

محور روض الفرج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة