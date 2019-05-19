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شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع سعر الليمون والبامية وورق العنب

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع سعر الليمون والبامية وورق العنب خضروات _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، زيادة أسعار 3 أصناف من الخضراوات وهى الليمون والذى يسجل ما بين 25 إلى 30 جنيها فى الجملة، ويصل للمستهلك بسعر 40 جنيها للكيلو، والبامية بسعر 22 إلى 28 جنيها للكيلو بالجملة، وورق العنب من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وبشأن سبب زيادة أسعار الأصناف الثلاثة قال النجيب لـ"اليوم السابع"، إن هناك نقصا فى معروض الليمون تحديدا بسبب فرق الموسم وعدم ظهور المحصول الجديد حتى الآن وعادة ما يحدث زيادة سعرية فى الليمون خلال فترة فرق الموسم، وبالنسبة لسعر البامية ذكر أن الموجود فى السوق حاليا هو بشائر إنتاج الموسم الجديد، لذلك سعرها مرتفع.

وتوقع تراجع أسعار الليمون والبامية خلال الفترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة، مع ظهور وانتشار معروض الموسم الجديد، الأمر الذى يزيد المعروض منهم وحدوث تراجع فى سعره.

وعن السلع الشعبية، أوضح أن سعر الطماطم انخفض إلى ما بين 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو بسوق الجملة، بعد أن كانت بـ 3-4 جنيه، والبطاطس من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات بعد أن كانت بـ 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 3 إلى 5 جنيهات بعد أن كانت من 7 إلى 9 جنيهات.

 


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