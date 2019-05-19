شحن 6500 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد بلغت 24 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة PARSA والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 130 مترا والغاطس 6.5 مترا وذلك لشحن 6500 طن صودا كاويه من الميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.