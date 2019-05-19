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شاهد.. سائحون بالغردقة يزورون أقدم المساجد وورشة تصنيع المراكب

الأحد، 19 مايو 2019 03:32 م
شاهد.. سائحون بالغردقة يزورون أقدم المساجد وورشة تصنيع المراكب السياح يقومون بجولات بالمسجد والأزق
البحر الأحمر - عماد عرفة
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زار وفد سياحى من جنسيات مختلفة مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، بوسط مدينة الغردقة، كونه من المزارات السياحية الإسلامية بالمدينة وأقدم مساجد المدينة. 

 

ويضم مسجد عبد المنعم رياض مأذنتين، حيث تم تصميمها عام 1964، على الطراز المعمارى الإسلامى، ويقصده جميع السياح الذين يقومون بجولات سياحية داخل المدينة وتسمى جولات البلد

 

كما قام وفد سياحى آخر بزيارة أزق الغردقة أو ورشة تصنيع اللنشات السياحية للتعرف على عملية تصنيعها، والعمال ومشيدى المراكب بداخلة.

 

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن مسجد عبد المنعم رياض، ومنطقة الأزق، من أهم المزارات التى يقوم بها السياح خلال جولة البلد

 

وأضاف أبو طالب، أن جولة البلد تعد أهم برامج السياح التى تقوم بترتيبها شركات السياحة، لعملائها، وتبدأ بالمناطق الشعبية مثل سوق البازارات وسوق الخضار ويتخللها المزارات الدينية مثل الكنيسة ومسجدى عبد المنعم رياض والميناء، والأزق.

 
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