video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور أمريكى: التهديد الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط حقيقى

الأحد، 19 مايو 2019 10:06 ص
سيناتور أمريكى: التهديد الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط حقيقى ليندسى جراهام
واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكى ليندسى جراهام أن التهديد الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط "حقيقي"، مشيرا إلى أنه يدعم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بسحب طواقم دبلوماسية، وإرسال عتاد حربى لردع إيران.

وأضاف جراهام- فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (توتير) - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، إن " هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع، قدمه له وزير الخارجية مايك بومبيو"، موضحا أن إيران هى السبب وراء الأزمة، وليست إدارة ترامب.

وطالب ترامب بالثبات على موقفه الحازم، مضيفا "لا أحد يريد حربا .. لكن يجب أن يكون واضحا لإيران أن أى اعتداء على المصالح الأمريكية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهى لصالح أمريكا".

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت موظفى حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق؛ بعدما أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تخضع إيران للتهديدات الأمريكية.. تعرف على قدرات واشطن وطهران عسكريا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

روحانى يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

كيف نفهم.. حرب الجيل الجديدة بالشرق الأوسط.. إيران تمول ميليشيات لخوض حروب بالوكالة ضد خصومها.. قطر حائرة بين معسكرى واشنطن وطهران..حزب الله "عراب" تشكيل المسلحين..وأذرع الملالى طالت سوريا واليمن والعراق ولبنان

ليندسى جراهام

ايران

العراق

الشرق الاوسط

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة