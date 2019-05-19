سقوط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة داخل سيارة فى المعادى

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 من العناصر الإجرامية بالمعادى، لاتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى، وحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 عناصر إجرامية سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، حال استقلالهم سيارة "فان" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم"بندقية خرطوش ماركة عيار 12مم، وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار، 220 جرام هيروين، 3500 جنيه، 3 هواتف محمولة".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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