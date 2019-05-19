سقوط نجار بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الاسماعيلية من القبض على نجار وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمود.م.ى" 27 عام نجار مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.