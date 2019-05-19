سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد وإطلاق صافرات الإنذار

وذكر شهود عيان سماعهم دوى انفجار فى وسط بغداد، ليل الأحد، فيما لم يتضح بعد سببه وموقعه.

وقال مصدران دبلوماسيان فى بغداد، إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، والتى تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

وأكدت السلطات العراقية، في بيان لها، سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أى خسائر.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحى الدولى فى وسط بغداد، أنشأتها قوات التحالف الدولية عام 2003؛ وهى من أكثر المواقع العسكرية تحصناً فى العراق، وبها مقر الحكومة، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.