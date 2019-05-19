video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد وإطلاق صافرات الإنذار

الأحد، 19 مايو 2019 08:07 م
سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد وإطلاق صافرات الإنذار السفارة الأمريكية فى بغداد - ارشيفية
كتب أحمد جمعة - وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكدت خلية الإعلام الأمنى فى العراق سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" قرب مقر السفارة الأمريكية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، دون إحداث أى خسائر.

وذكر شهود عيان سماعهم دوى انفجار فى وسط بغداد، ليل الأحد، فيما لم يتضح بعد سببه وموقعه.

وقال مصدران دبلوماسيان فى بغداد، إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، والتى تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

وأكدت السلطات العراقية، في بيان لها، سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أى خسائر.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحى الدولى فى وسط بغداد، أنشأتها قوات التحالف الدولية عام 2003؛ وهى من أكثر المواقع العسكرية تحصناً فى العراق، وبها مقر الحكومة، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

كما ذكرت مصادر لـ"RT"، عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التى تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سماع دوى انفجار فى وسط بغداد والسبب مجهول

تفكيك برميل مفخخ قرب أكاديمية الشرطة فى محافظة نينوى العراقية

استهداف منزل مسؤول عراقى بقنبلة يدوية شرقى بغداد

تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق

السفارة الامريكية فى بغداد

تفجير فى العراق

انفجار فى بغداد

المنطقة الخضراء ببغداد

اخبار عربية

اخبار العراق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة