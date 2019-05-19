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سقوط "السيستم" يحول امتحانات أولى ثانوى الى "ورقية" بالفيوم

الأحد، 19 مايو 2019 01:33 م
سقوط "السيستم" يحول امتحانات أولى ثانوى الى "ورقية" بالفيوم امتحانات الثانوية العامة
الفيوم – رباب الجالي
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شهدت امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الفيوم، اليوم تعطل "السيستم" الخاص بنظام التابلت، وعدم تمكن الطلاب من الامتحان الإلكترونى من خلال التابلت، مما أجبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى تغيير النظام إلى الامتحانات الورقية وفقا للنظام القديم.
 
وتقول الطالبة، "هبة قاسم" أنها بعد ذهابها لتأدية الامتحان اليوم، فى مادة اللغة العربية، فوجئت هي وزملائها بتعطيل السيستم وعدم تمكنهم من تأدية الامتحان الإلكتروني.
 
وأشارت إلى أنه بعد حوالى نصف ساعة من محاولات إدارة المدرسة من التواصل مع مديرية التربية والتعليم، تم التوصل الي قرار أن يتم الامتحان ورقيا، وأدى الطلاب الامتحانات وتم تعويضهم بوقت بديل.
 
 
وأوضحت الطالبة، أنه خلال الامتحانات التجريبية في شهر مارس الماضى تمكن بعض الطلاب من تأدية الامتحانات الإلكترونية، وهى بينهم بينما أدى آخرون الإمتحانات ورقية، ولم يمكنوا من الامتحان من خلال "التابلت". 
 
 
جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، كانت جهزت لجان امتحانات ورقية بكافة المدارس تحسبا لتعطل السيستم أو وقوع أية طوارئ .
 

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