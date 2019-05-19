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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة السعودية تتراجع مقابل الجنيه

الأحد، 19 مايو 2019 02:06 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة السعودية تتراجع مقابل الجنيه الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-5-2019، أول أيام الأسبوع المصرفى، مواصلا حالة التراجع التى شهدها فى ختام تعاملات الأسبوع السابق يوم الخميس الماضى.

 

 

تراجع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، لم يكن بشكل كبير، حيث انه تراوح من قرش لقرشين على مستوى البنوك العاملة فى مصر، بالغاً 4.52 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن سجل متوسط سعره فى السوق المصرى 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.52  جنيه للشراء

4.56  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.52  جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52  جنيه للشراء

4.55  جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46  جنيه للشراء

4.59  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.50  جنيه للشراء

4.55   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.51  جنيه للشراء

4.55  جنيه للبيع

 

 

 

 


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