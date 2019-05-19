سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة تواصل تراجعها بالبنوك

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 19-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل بها فى حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، خاصة الأسبوع الماضى الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع.

انخفض سعر الدولار ليسجل 16.99 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، بالغاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.10 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.00 جنيه للشراء

17.10 جنيه للبيع