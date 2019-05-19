video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة تواصل تراجعها بالبنوك

الأحد، 19 مايو 2019 01:44 م
سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة تواصل تراجعها بالبنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 19-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل بها فى حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، خاصة الأسبوع الماضى الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع.

 

انخفض سعر الدولار ليسجل 16.99 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، بالغاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.10 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.00  جنيه للشراء

17.10  جنيه للبيع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019

سعر الدولار اليوم الجمعة 17-5-2019

سعر الدولار اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة الأمريكية بالبنوك

9 بنوك تخفض سعر الدولار لأقل من 17جنيها لأول مرة منذ أكثر من عامين

لماذا انخفض سعر الدولار لأقل مستوى خلال عامين؟.. البنك المركزى يكشف عن رقم قياسى كبير لتدفقات النقد الأجنبى لمصر بـ24.765 مليار دولار.. وأستاذ اقتصاد: صعود الجنيه أمام العملة الأمريكية نتيجة زيادة التدفقات

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة