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زوج لمحكمة الأسرة :" زوجتى تسببت لى بجلطة بعد الزواج بـ 3 شهور

الأحد، 19 مايو 2019 11:39 م
زوج لمحكمة الأسرة :" زوجتى تسببت لى بجلطة بعد الزواج بـ 3 شهور محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته،أمام محكمة الأسرة بزنانيري، اتهم فيها  زوجته بالتعدي عليه بالضرب المبرح أمام أهله برفقة بلطجية عقابا على رفضه سفرها برفقة صديقاتها،والاستحواذ على ممتلكاته وسيارته بعد تزوير مستندات رسمية مستغلة نفوذها، قائلا  :" إنها تسببت بإصابتة بجلطة بعد 3 شهور من الزواج جعلته عاجز عن الحركة ".

وتابع الزوج "أيمن .ع.ف" قائلا : أثناء جلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة ، إن زوجته لم تكتفى بذلك وإنما تمكنوا من استصدار حكم غيابى ضدى فى جنحة ضرب ، على الرغم من أننى كنت الضحية وكنت فى المستشفى بين الحياة والموت ، بعدما أصيبت بجلطة وأنما لم يمضى على زواجى 3 أشهر.

 

 

 

 

 

 


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