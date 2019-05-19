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"زراعة الدقهلية": توريد 139 ألف طن قمح بالشون والصوامع فى مراكز المحافظة

الأحد، 19 مايو 2019 01:44 م
"زراعة الدقهلية": توريد 139 ألف طن قمح بالشون والصوامع فى مراكز المحافظة توريد القمح - صورة ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم توريد 139 ألفا و108 أطنان حتى اليوم، فى شون والصوامع المختلفة بالمحافظة.
 
وأشار الحضرى، إلى أن إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين و الموردين، تسير بدون معوقات، بما يضمن انسياب حركة التوريد، وأنه يتم دفع ثمن القمح الذى يتم توريده خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون. 
 
وأضاف، إلى أن من المتوقع و المستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم بالمحافظة من خلال المساحة المزورعة .
 
 

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