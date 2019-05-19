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رى أسيوط: انتهاء أعمال الحماية لوادى "ايمو" بساحل سليم من أخطار السيول

الأحد، 19 مايو 2019 12:14 م
رى أسيوط: انتهاء أعمال الحماية لوادى "ايمو" بساحل سليم من أخطار السيول أعمال الحماية البنية الأساسية لوادى ايمو
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن رمضان كمال وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسيوط، عن الانتهاء من أعمال الحماية البنية الأساسية لوادى "ايمو" من أخطار السيول بمركز ساحل سليم، بتكلفة 22 مليون جنيه، على أكمل وجه، قبل الميعاد المحدد بشهر، حيث بدأت الأعمال فى 1 يونيو 2017، وكان من المقرر انتهائها فى أخر مايو 2019، ولكن تم ضغط الأعمال وانتهائها بفضل جهود طاقم الإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بأسيوط.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بإنشاء العديد من مشروعات الحماية وسدود الإعاقة بنطاق المحافظة لمجابهة أخطار السيول وحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى التحرك السريع لاحتواء السيول والاستفادة القصوى من المياه كاحتياطى استراتيجى بتجميعها وتصريفها عبر المخرات الصناعية إلى نهر النيل لما تمثله من مخزون مائى هائل.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الانتهاء من أعمال حماية البنيه الأساسيه لوادى "ايمو" من أخطار السيول بمركز ساحل سليم بتكلفة 22 مليون جنيه تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بأسيوط، وذلك ضمن خطة الدولة المتكاملة لمواجهة أخطار السيول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


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