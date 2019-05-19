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روسيا تسعى لتصميم بندقية هجومية متطورة ستحل محل "كلاشينكوف"

الأحد، 19 مايو 2019 07:35 م
روسيا تسعى لتصميم بندقية هجومية متطورة ستحل محل "كلاشينكوف" فيكتور كلاشينكوف واسلحته
كتب: أحمد علوى
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أعلن مدير عام المكتب المركزى الروسى لتصاميم الأجهزة الدقيقة، ألبرت باكوف، فى حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن خبراء المكتب بصدد تصميم بندقية هجومية جديدة.

وقال ألبرت باكوف:"لا يعنى ذلك أن البندقية الجديدة ستحل محل بندقية "كلاشينكوف"لكن تصميم مسدس "أوداف" الأوتوماتيكى دفع بمصممينا إلى إنجازات جديدة لا نستبعد تحقيقها".

وأضاف:" نحن ندرك ما ستشبهه البندقية الأوتوماتيكية الجديدة وقد تم إقرار ملامحها الخارجية. وليس هناك أشياء جديدة من حيث المبدأ والتصميم. فيكفى لنا أن نعمل على تحسين المواد المستخدمة فيها ورفع دقة الرمى وكثافته وسرعته وتأمين ظروف الراحة لدى استخدام البندقية".

يذكر أن المكتب المركزى الروسى لتصميم الأجهزة الدقيقة يعتبر فرعا لدى شركة "روستيخ" الحكومية الروسية.

 


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