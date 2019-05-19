رفع روث المواشي وغلق بيارة صرف صحي أمام مجزر المحلة استجابة لليوم السابع

الغربية – عادل ضرة

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع بعنوان" اضبط مخالفة.. روث الحيوانات وبيارة مفتوحة قرب مجزر المحلة العمومى"، أمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، بسرعة رفع المخلفات من أمام المجزر، وغلق بيارة الصرف الصحي المفتوحة.

وعلى الفور شن مجلس مدينة المحلة، بالتنسيق مع حي أول المحلة، حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع روث الحيوانات الناتج عن الحيوانات المذبوحة بالمجزر الآلى، ورفع جميع تراكمات القمامة فى محيط المجزر، ومجمع محاكم المحلة، كما تم غلق بيارة الصرف الصحي، ووضع غطاء عليها، وتغطيته بالأسمنت، حفاظا على أرواح المواطنين، لتفادي سقوط أحد فيها.















































