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ربة منزل بالشرقية تتهم طبيبة بمشتول السوق بتعريض حياتها للخطر

الأحد، 19 مايو 2019 12:10 م
ربة منزل بالشرقية تتهم طبيبة بمشتول السوق بتعريض حياتها للخطر اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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حررت ربة منزل بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، محضرا ضد طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى العام، تتهما فيه بتعريض حياتها للخطر وتركها بدون إسعافها داخل عيادتها الخاصة، وتم إحالة المحضر لنيابة مشتول السوق للتحقيق برئاسة محمد سليمان مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "بسمة عبد الكريم عبد الفتاح" 25 سنة، ربة منزل تتهم فيه " أماني ك ع" طبيبة نساء وتوليد بمركز مشتول السوق، وتعمل طبيبة بمستشفى مشتول العام، بتعريض حياتها للخطر، عندما ذهبت إليها منذ أيام لعمل أمور خاصة طبيبة خاصة بتنظيم عملية النسل، داخل عيادتها الخاصة، فأصيبت بحالة إغماء وتركتها الطبيبة، واتصلت ممرضة بالعيادة بزوج المجنى عليها تخبره بضرورة الحضور لأخذ زوجته، التى حصل لها مضاعفات وإعياء شديد، وتم نقلها لمستشفى خيرى بالمدينة.
 
بالفحص الطبى، تبين أنها تعانى من هبوط حاد فى الدورة الدموية، وبفحص الأمعاء وتجويف البطن والرحم وجد ثقب بالرحم وثقب بالأمعاء الدقيقة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم2588 لسنة 2019.
 
 
 

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