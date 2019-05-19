رئيس مركز منفلوط بأسيوط: توريد 4800 طن قمح بالشون

أسيوط ـ محمود عجمى

قال عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه يتم المرور الدورى على الشون والصوامع، داخل نطاق المركز والمتابعة المستمرة لعمليات تسليم الأقماح بالتنسيق مع مديري الادارات التموينية، والزراعية، ورؤساء الوحدات المحلية التى بها أماكن للتوريد، وذلك للاطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين، بناءاً على تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، موضحاً إنه تم توريد 2800 طن بشونة رميح ، و2000 طن بشونة بني عديات منذ بداية موسم 2019 لحصاد القمح وحتى الآن.

وفي سياق آخر، تفقد رئيس مركز ومدينة منفلوط ؛ وحدة مرور بني عديات لمتابعة سير العمل بها، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المرور على مجزر بنى عدى لمتابعة آخر ما تم من أعمال إنشائية وتركيب التندات الحديد طبقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على مواصلة متابعة استقبال الأقماح في الشون والمصوامع المخصصة لذلك والموزعة على مراكز المحافظة، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين خلال عملية توريد المحصول، مشيراً إلى التنسيق بين مديريتى الزراعة، والتموين ورؤساء المراكز لتقديم التسهيلات الممكنة في هذا الشأنن مع المتابعة المستمرة والمرور الدوري لمراقبة عمليات التوريد، حتي الإنتهاء من موسم الحصاد، مشدداً على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول، بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه.