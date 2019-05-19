رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة دعم الاستقرار فى المنطقة بعيدا عن التصادم

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة بعيداً عن التصادم، داعيا إلى دعم العلاقات بين بغداد وواشنطن اقتصاديا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن الحلبوسي استقبل اليوم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق جوي هود، وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في المنطقة.

وشدد الحلبوسي - خلال اللقاء - على ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التصادم، وبما ينعكسُ على استقرار العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا، داعيا إلى توطيد العلاقات بين بغداد وواشنطن اقتصاديا، والمساهمة في إعمار وتنمية المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وإعادة النازحين، وتشجيع الشركات الاستثمارية للعمل في مجالات الطاقة والتصنيع والبنى التحتية ومشروعات الإسكان.

من جانبه، أبدى القائم بالأعمال الأمريكي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات.