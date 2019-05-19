رئيس مجلس الشيوخ الكندى يؤكد الدور القيادي للسيسى في مكافحة التطرف

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رئيس مجلس الشيوخ الكندى.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الكندى حرصه على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس، إيماناً بدور مصر المركزى فى منطقة الشرق الأوسط وتقديراً للدور الشخصى والقيادي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ من دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي في إطار دعم الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها وكذلك القارة الأفريقية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعرب الرئيس عن التقدير لما يحظى به أبناء الجالية المصرية من دعم ومعاملة طيبة فى كندا، الأمر الذى ساهم فى تمكينهم من التفوق والتميز والاندماج الفعال فى العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أهمية استثمار أبناء الجالية المصرية بما لهم من دور هام داخل المجتمع الكندي في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات".