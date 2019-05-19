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رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع موقف تنفيذ وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية

الأحد، 19 مايو 2019 10:25 ص
رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع موقف تنفيذ وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية وحدات سكنية _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
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تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذى للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق بالتوازى مع إنشاء الوحدات، ونسب التنفيذ متقدمة.

كما التقى  المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، سكان الحى الأول، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع سكان المدينة للاستماع الى مقترحاتهم وشكاواهم، والتى كان أهمها، عدم وجود إنارة  فى بعض المربعات ومنها المجاورة الثالثة بالحي، وبعض الكابلات الظاهرة فوق الأرض، وقد كلف رئيس الجهاز مدير عام الكهرباء بإزالة تلك الشكاوى فوراً.

واستمع رئيس الجهاز خلال اللقاء، لأحد الشكاوى من السكان، من وجود وحدات وقطع أراض مخالفة للنشاط المخصص لها، وعلى الفور تم تكليف رئيس الحي بإزالة أسباب الشكوى، مع التعهد بمتابعة حلها بشكل شخصي.

 


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وزاره الاسكان

مدينه بدر

العاصمه الاداريه

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