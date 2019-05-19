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رئيس جامعة بنى سويف يزور المستشفى الجامعى ويطمئن على جودة وجبات المرضى

الأحد، 19 مايو 2019 11:54 م
رئيس جامعة بنى سويف يزور المستشفى الجامعى ويطمئن على جودة وجبات المرضى جانب من الجولة
بنى سويف أيمن لطفى
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زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مستشفى الجامعة ،  مساء اليوم الأحد، للإطمئنان على سير العمل وجودةالوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، والاستماع إلى مشاكلهم في الأقسام المختلفة، وشملت الجولة التفقدية أقسام الاستقبال، والطوارئ، ووحدة الرعاية الجراحية

كما استفسر رئيس الجامعة ، من المرضى عن الخدمة الطبية المتوفرة بالمستشفى ومدى رضاهم عن جودتها، وكذلك رضاهم عن الطاقم الطبي وسرعة إسعاف الحالات، موجهًا العاملين بقسم الطوارئ على حسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن

 كان رئيس الجامعة قد تابع ، سير العمل بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع عبدالسلام عارف، وجودة الخدمات المقدمة بها، قبل الإفطار  بدقائق و تحدث رئيس الجامعة ،  مع الطالبات عن مستوى جودة الغذاء بوجه عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص، للتأكد من سلامة وجود الغذاء ومطابقته لمعايير الصحة والجودة المتعارف عليها، وذلك حفاظًا على صحة الطالبات، مشددا على ضرورة النظافة الدائمة للمطبخ.

 

 


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جامعه بنى سويف

المستشفى الجامعى

وجبات المرضى

قسم الطواريء

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