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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع سفير تنزانيا بالقاهرة

الأحد، 19 مايو 2019 02:53 م
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع سفير تنزانيا بالقاهرة الدكتور عصام الكردى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية وإمكانية مساهمة جامعة الإسكندرية فى تقديم الدعم والخدمات الطبية والاستشارية والبرامج التدريبية والتعليمية للجامعات والطلاب بتنزانيا، فضلا عن مناقشة ترتيبات إرسال قافلة طبية لتنزانيا لإجراء عمليات فى تخصصات جراحة الأطفال وطب وجراحة العيون. 

حيث أكد الدكتور عصام الكردى، أن جامعة الإسكندرية ضاعفت عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الأفارقة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى 50 منحة فى التخصصات المختلفة، إنطلاقا من حرص الجامعة على التواصل مع الدول الأفريقية والقيام بدورها الإقليمى تجاه دول الجوار، كما رحب بالتعاون مع جامعات تنزانيا فى تقديم المنح الدراسية وفقا لاحتياجاتها، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة فى تخصصات جراحة الأطفال وطب وجراحة العيون، كما أكد الكردى أن جامعة الإسكندرية ترحب باستقبال الطلاب التنزانيين للدراسة فى البرامج الدولية المختلفة بجامعة الأسكندرية لاكتساب المهارات العلمية والعملية التى يحتاجونها.

من جانبه، أكد السفير التنزانى حرص طلاب بلاده على الدراسة بجامعة الإسكندرية نظرا لتوفر برامج دراسية وأكاديمية متميزة ودولية ساهمت فى الإرتقاء بتصنيف الجامعة كافة والتصنيفات الدولية الكبرى، كما أشاد بدور مصر فى أفريقيا منذ تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما أشاد بالجهود المبذولة حاليا من الدولة المصرية وريادتها فى أفريقيا خاصة بعد رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسته لعام 2019، والذى يعكس إتجاها قويا لدى مصر للاهتمام بالقضايا الإفريقية، والاتجاه بشكل كبير للتعاون مع دول القارة السمراء.

 

 


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