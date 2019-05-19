video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء

الأحد، 19 مايو 2019 09:38 م
رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداءبرئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وتختص اللجنة بمراجعة خطة تطبيق منظومة خططط وموازنات والأداء المقترحة من كل من وزارتى المالية والتخطبط وكفالة تأهيلالوزارات والجهات الحكومية والموظفين بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات الحاكمة لعملية التخطيط والإنفاق العام بما يضمننجاح منظومة البرامج والأداء ، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة البرامج والأداء . 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..مصطفى مدبولى: تنفيذ 751مشروعا من منتصف 2014 حتى مارس2019 ب360 مليار جنيه

رئيس الوزراء يحدد أسباب إعلان الطوارئ.. مصطفى مدبولى أمام البرلمان: الاستقرار الذى حققناه يثير قوى الظلام فى الداخل والخارج.. ونجدد التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك

سياسى لبنانى عن زيارة "مصطفى مدبولى" لبيروت: البلدان تربطهما علاقات تاريخية

سعد الحريرى يقود سيارته بنفسه لإصطحاب مصطفى مدبولى للمطار

خطط وموازنات الأداء

تشكيل لجنة

رئيس الوزراء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة