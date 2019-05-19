رئيس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداءبرئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وتختص اللجنة بمراجعة خطة تطبيق منظومة خططط وموازنات والأداء المقترحة من كل من وزارتى المالية والتخطبط وكفالة تأهيلالوزارات والجهات الحكومية والموظفين بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات الحاكمة لعملية التخطيط والإنفاق العام بما يضمننجاح منظومة البرامج والأداء ، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة البرامج والأداء .