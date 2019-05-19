رئيس النمسا: مهمة الحكومة المرتقبة إعادة بناء الثقة

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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فإن دير بيلين أن مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة فى البلاد هى "إعادة بناء الثقة".

وقال الرئيس النمساوى - فى تصريح أمس السبت إن استقالة رئيس حزب الحرية ونائب المستشار هانز كريستيان شتراخه بعد فضيحة سياسية ليست كافية، وأن الإعلان عن انتخابات جديدة فى هذه المرحلة يعد ضرورة "لإصلاح ضياع الثقة المفقودة".



وأضاف أنه سوف يجتمع مع المستشار الفيدرالى سيباستيان كورتس غدا الأحد لبحث أزمة الحكومة الراهنة، مشيدا بدور الصحافة التى كشفت هذا الفساد.



يذكر أن نائب المستشار المستقيل ظهر فى مقطع مصور مع سيدة أعمال روسية يتفق معها على "صفقات مشبوهة"، كما أظهر "عدم احترام لبلاده".