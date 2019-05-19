video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البنك التجاري الدولى يطالب بوضع أطر ممنهجة لزيادة الاستثمار فى أفريقيا

الأحد، 19 مايو 2019 06:08 م
رئيس البنك التجاري الدولى يطالب بوضع أطر ممنهجة لزيادة الاستثمار فى أفريقيا هشام عز العرب
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
شارك هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "CIB"، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، في فعاليات قمة "تحول أفريقيا" الخامسة، التي تُنظمها مؤسسة "Smart Africa"، في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري.
 
وانعقدت القمة الخامسة، برعاية كل من هيئة الجايكا اليابانية والبنك الدولي تحت شعار "تعزيز الاقتصاد الرقمي لأفريقيا"، وبحضور لفيف من زعماء القارة الإفريقية على رأسهم بول كاغامه، رئيس جمهورية رواندا، ورؤساء كينيا ومالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي.
 
وشارك عز العرب كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي تضم زعماء الدول المشاركين في القمة، حيث أكد "عز العرب"على أن الوقت مناسب الآن أمام الجميع للاستثمار في القارة السمراء، بإعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، لافتا إلى أهمية وضع أطر ممنهجة لتحقيق ذلك.
 
وأكد رئيس البنك التجاري الدولي على أهمية تقنية الـ "BlockChain"، بإعتبارها التكنولوجيا الأكثر أمانًا حتى الأن، مضيفًا أن هناك العديد من الدول الإفريقية بدأت  في إستخدام تلك التقنية، كدولة سيراليون، بغرب قارة إفريقيا.
 
كما أكد أن تقنية الـ "BlockChain"  تمثل عصرًا جديدًا يضاهي اختراع الإنترنت سواء من حيث حفظ البيانات أو إجراء العمليات المصرفية والتعاملات بين العملاء والبنوك أو بين المؤسسات المصرفية وبعضها البعض.
وعلى هامش القمة وقع عز العرب مذكرة تفاهم مع سمارت أفريقيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبموجب المذكرة سيتعاون CIB مع Smart  Africa  لتعزيز وتطوير محو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوعية والريادة الرقمية.
ويُذكر أن القمة الأولى "لتحول إفريقيا" كانت قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر 2013 تحت رعاية وبحضور رئيس رواندا وبمشاركة 7 رؤساء أفارقة آخرين هم: مالي، بوركينافاسو، السنغال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، والجابون.
33650919-a53f-409a-9961-0ddb17303f15
 
وخلال هذه القمة تم إطلاق مبادرة Smart Africa ، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.
وجاءت مشاركة عز العرب في المؤتمر تقديرًا لجهود البنك والتزامه بطرح المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بالإضافة إلى دعمه المتواصل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "FinTech" فضلًا عن قيامه بتطوير الخدمات المصرفية فائقة الجودة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة العملاء.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

Business Today تكرم هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى CIB

اليوم.. هشام عز العرب ومحمد الإتربى ضيوف برنامج "الحياة اليوم"

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

هشام عز العرب: 3 مليارات جنيه تبرعات البنوك للعشوائيات وتنمية المجتمع

هشام عز العرب البنك التجارى الدولى البلوك تشين افريقيا التكنولوجيا اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة