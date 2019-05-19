"دون خسائر".. تحطم سيارة ميكروباص بسبب سقوط عامود إنارة عليها بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تحطم أجزاء من سيارة ميكروباص سقط عليها عامود إنارة بنطاق حي شرق المنصورة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح ولا إصابات.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط عامود إنارة على سيارة ميكروباص خلف قصر ثقافة المنصورة فى اتجاة الجامعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وضباط الشرطة إلى مكان الحادث وتم سحب السيارة الميكروباص بواسطة رجال المرور، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح ولا إصابات، وتم رفع العامود على جانب الطريق وإعادة حركة السير مرة أخرى بالمنطقة.