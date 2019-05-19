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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

الأحد، 19 مايو 2019 09:30 ص
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان
كتب ـ لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام  شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

 

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

 

ثواب دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".

 

 

 

 


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