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الأحد، 19 مايو 2019 08:24 م
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دبى تطالب شركات الأغذية بتوضيح السعرات الحرارية على كل منتجاتها

الأحد، 19 مايو 2019 07:19 م
دبى تطالب شركات الأغذية بتوضيح السعرات الحرارية على كل منتجاتها قائمة طعام
رويترز
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ذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أن دبى أصدرت تعميمًا يلزم شركات الأغذية بتقديم تفاصيل بشأن السعرات الحرارية على كل منتجاتها.

ونقل المكتب الإعلامى، عن تعميم لبلدية دبى، أنه "سيتم التطبيق على مرحلتين، الأولى تبدأ فى نوفمبر وتطبق على المؤسسات التى لديها أكثر من 5 فروع، والمرحلة الثانية يبدأ تطبيقها فى 2020 وتطبق على كافة المطاعم والفنادق ومؤسسات التموين".

ودبى مركز الخليج السياحى وتشتهر بناطحات السحاب والعقارات الفاخرة والمتاجر والمطاعم، وبلغت عدد الليالى السياحية 15.92 مليون ليلة فى 2018، إلا أن الإمارة تعانى من تراجع فى السوق العقارى وتباطؤ فى قطاع التجزئة بينما تستعد لاستضافة معرض وورلد إكسبو التجارى العام المقبل.

 


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