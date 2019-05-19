"خيانة دم"..شاب يستعين بعصابة لسرقة والده والشروع فى قتله بالشروق

كتب أحمد حسنى

"قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجر"، عبارة جسدت تلك القصة بكل معانيها، واقعة مأسوية بكل المقاييس شهدتها منطقة الشروق، فبين حنان الأب تظهر وخوفه على أسرته، تظهر هنالك علامات العقوق فى بعض الأسر، فيتحول الأبن من فرداً يحمل ذات الدماء وينعم بهذا الحنان، لمجرم يخطط ويقتل ويسرق أقرب من كان له منذ ولادته.

واقعة أثارت حفيظة الجميع بمنطقة الشروق، بعد أن أقدم شاب على تكوين تشكيل عصابى لسرقة والده بالإكراه، والشروع فى قتله خلال عمله على سيارات نقل.

القصة بدأت بتلقى قسم الشروق بلاغاً، يفيد بالعثور على سائقين بالطريق العام وبهم عدة طعنات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى، وتكثيف التحريات وضبط 4 متهمين بالقضية، وإحالتهم للنيابة.

تحقيقات النيابة العامة كشف الكثير من المفاجأت أولهاما أن المتهمين هم "كريم. م"21سنة "نجل أحد المجنى عليهم" عاطل، و "محمود. م" 24سنة، عاطل، و "إيهاب.ع"33سنة "مسجل"، و "حسام. و" "مسجل" .

وجاءات ثانى المفاجأت التى فجرتها اعترافات المتهمين، بارتكابهم واقعة سرقة السيارة المحملة بالبضائع والشروع فى قتل سائقيها بغرض تفكيكها وبيعها، فيما أكد المتهمين الثانى والثالث والرابع، بأنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهم الأول "نجل أحد الجناه" وهو من حضر إليهم بمدينة النهضة بالسلام وطلب منهم مساعدته فى سرقة السيارة التى يستقلها والده، مؤكدا بأن السيارة ستكون محمله ببضائع تعدى ثمنها 400ألف جنيه، بالإضافة إلى ثمن تفكيك السيارة وبيعها وتقسيم المبلغ على المتهمين.

وأكد المتهمين أن المتهم الأول هو من أرشد ورسم خطة الجريمة بمعرفة خط سير السيارة، مستطردين" قررنا الهجوم على السيارة بطريق السويس، وطلبنا من المجنى عليهم ترك السيارة لكنهم هجموا علينا فتعدينا عليهم بالسلاح الأبيض، ولم تكن لدينا أى نيه للشروع فى قتلهم، بعدها خدنا العربيات وتوجهنا لمركز أبو كبير فى الشرقية، وطلبنا من "إبراهيم.م "جارى ضبطه، بيع البضائع لتفكيك السيارة وبيعها، لكننا معرفناش نبيع البضائع ولا العربية حتى فوجئنا بالقبض علينا".

كما استمعت النيابة لأقوال المتهم الأول بالقضية، والذى أنكر الاشتراك أو تحريض باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، كما أنكر معرفته بهم مؤكدا بأنه تفاجئ بإتصال هاتفى يفيد بإصابة والده بطعن فى الصدر ونقله للمستشفي، موضحاً بأنه من المستحيل بأن يشترك مع هؤلاء المتهمين فى قتل والده أو سرقته.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً، يفيد بالعثورعلى سائقين مصابين بعدة طعنات على الطريق العام، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصى بالشروق، وتبين بأنهم سائقين تعرضا للسرقة والشروع فى القتل وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.