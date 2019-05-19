حملات لإنذار "المقاهى المخالفة" بالإسكندرية بفرض غرامات تصل لـ10 آلاف

الاسكندرية جاكلين منير

شنت محافظة الاسكندرية حملة مكبرة لإنذار أصحاب المقاهي والمحلات العامة قبل البدء في تطبيق قرار المحافظ رقم 17 لسنة 2019 ، حيث يقضى القرار بفرض غرامات يومية تصل الى 10 ألاف جنيه علي الاشغالات والتعديات للحد من هذه الظاهرة.

وفي هذا الاطار شن حي وسط اليوم حملة مكبرة بمشاركة وحدة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحي، وذلك للتنبيه علي أصحاب تلك المنشآت بالقرار عاليه.

وتمت الحملة بشوارع السلطان عبد العزيز، طريق الجيش، محمد حجاب، عبد المعطي الخيال، وبورسعيد بعناية الرائد محمد سراج رئيس وحدة المرافق بالحي، أيمن الحلو مدير إدارة أشغال الطريق.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ، وذلك في إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الحي ، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق والباعة الجائلين.