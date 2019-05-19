video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات لإنذار "المقاهى المخالفة" بالإسكندرية بفرض غرامات تصل لـ10 آلاف

الأحد، 19 مايو 2019 01:27 م
حملات لإنذار "المقاهى المخالفة" بالإسكندرية بفرض غرامات تصل لـ10 آلاف مقاهى مخالفه
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
شنت محافظة الاسكندرية حملة مكبرة لإنذار أصحاب المقاهي والمحلات العامة قبل البدء  في تطبيق قرار المحافظ رقم 17 لسنة 2019 ، حيث يقضى القرار  بفرض غرامات يومية تصل الى 10 ألاف جنيه علي الاشغالات والتعديات للحد من هذه الظاهرة. 
 
وفي هذا الاطار شن حي وسط اليوم حملة مكبرة بمشاركة وحدة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحي، وذلك للتنبيه علي أصحاب تلك المنشآت بالقرار عاليه.
 
وتمت الحملة بشوارع  السلطان عبد العزيز، طريق الجيش، محمد حجاب، عبد المعطي الخيال، وبورسعيد بعناية الرائد محمد سراج رئيس وحدة المرافق بالحي، أيمن الحلو مدير إدارة أشغال الطريق.
 
وتم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ، وذلك  في إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الحي ، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق  والباعة الجائلين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تنفيذ قرار إغلاق المقاهى المخالفة بمدينة الخارجة استجابة لشكاوى المواطنين

الباعة الجائلون والمقاهى المخالفة يحتلون حرم طريق شارع المحطة بسوهاج

صور.. حملة إشغالات ليلية على المقاهى المخالفة بمدينة العياط

قارئ يشكو انتشار المقاهى المخالفة بمدينة العبور الحى الاول

اخبار المحافظات

المقاهى المخالفة

الاسكندرية

المحال العامة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة