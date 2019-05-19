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حبس عاطل قتل عامل بسبب خصومة ثأرية بينهما فى الصف

الأحد، 19 مايو 2019 03:56 م
حبس عاطل قتل عامل بسبب خصومة ثأرية بينهما فى الصف حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأحد بحبس "م.غ" 31 عامًا عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها؛ لاتهامه بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة العامة أمرت -فى وقت سابق- بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وتبين من خلال مناظرتها جثمانه أنه فى العقد الخامس من عمره ويرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده؛ أسفرت عن وفاته متاثرًا بإصابته.

وجهت النيابة العامة للمتهم خلال التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض ونارى، وهى الاتهامات التى اعترف بها، وقال، أنه ترصد للمجنى عليه، وكان يتابع تحركاته، ويوم الواقعة انهال عليه طعنًا بـ"سكين"، حتى سقط غارقًا فى دمائه وفارق الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل على يد شاب بمركز الصف بجنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق أمنى إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثمان، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعى، لتنفيذ قرار النيابة بتشريحه، وتمكن فريق أخر من رجال المباحث من القبض على المتهم.

 


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