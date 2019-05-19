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حبس تاجرين مخدرات لحيازتهم 2 كيلو حشيش وكيلو أفيون بقنا

الأحد، 19 مايو 2019 10:58 م
حبس تاجرين مخدرات لحيازتهم 2 كيلو حشيش وكيلو أفيون بقنا حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قررت نيابة مركز أبوتشت بمحافظة قنا حبس تاجرين مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم أثناء اختبائهما داخل منزل بجوار منطقة زراعية بقرية بخانس وبحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة النارية.

كان اللواء مجدى القاضى تلقى إخطارا يفيد صبط ضبط كلا من عدلى.ك، وأحمد.ح من قرية بخانس التابعة مركز أبو تشت أثناء اختبائهما فى منزل بجوار الزراعات وبحوزتهما  2 بندقية آلية و5 خزن بندقية آلى و120 طلقة نارية من نفس العيار و2 كيلو حشيش وكيلو أفيون و10 أكياس من الشابو المخدر و200 ألف جنيه، تم تحرير محضر، وباشرت النيابة التحقيقات.
 


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