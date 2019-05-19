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حبس أمين شرطة أطلق النار على عاطلين بسبب أولوية المرور فى عين شمس

الأحد، 19 مايو 2019 10:47 ص
حبس أمين شرطة أطلق النار على عاطلين بسبب أولوية المرور فى عين شمس مشاجرة - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى بحبس أمين وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إطلاق نار فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.
 
البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع أمين شرطة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق نارى خرج من سلاح أمين الشرطة. 
 
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن عاطلا كان يستقل دراجة نارية اصطدم بأمين شرطة فى الشارع، مما دفع المتهم إلى صفع العاطل على وجهه، فنشبت مشاجرة بينهما أخرج على إثرها أمين الشرطة سلاحه الميرى وأطلق النار على عاطلين ما أدى لإصابتهما وتم نقلهما للمستشفى.

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