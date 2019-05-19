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حالة الطقس اليوم الأحد 19/5/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 19/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: لا تغير ملموس بدرجات الحرارة، لتستمر ضمن مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مع ساعات ما بعد الظهر خاصة على شرق وجنوب المملكة وتكون مثيرة للغبار في بعض هذه المناطق.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: تبقي درجات الحرارة منخفضة مقارنة بالفترة السابقة، حيثُ يميل الطقس للبرودة فوق المرتفعات الجبلية خاصة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة فى بعض المناطق من شرق وجنوب المملكة.

 

الطقس فى فلسطين 

تسيطر الأجواء المعتدلة والصيفية الخفيفة والجميلة بالتأثير على البلاد مع حرارة حول معدلاتها السنوية العامة ، ويسود جو منعش ومائل قليلاً للبرودة في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

 

 

 

 

 


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