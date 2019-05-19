جمهورية جيبوتى ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة عربية طارئة بمكة

كتب محمد جمال ووكالات

قال سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسى فى المملكة ضياء الدين بامخرمة: "إن جمهورية جيبوتي ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 م، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأضاف السفير الجيبوتي : " إن هذا القرار المسؤول من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يأتي لتدارس التطورات

الإقليمية فى إطار عربي موحد لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة " .