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جامعة بني سويف: تطبيق نظام بنوك الأسئلة لطلاب التعلم المدمج

الأحد، 19 مايو 2019 02:43 م
جامعة بني سويف: تطبيق نظام بنوك الأسئلة لطلاب التعلم المدمج جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى
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وافق مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بجامعة بنى سويف، فى اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على تطبيق نظام بنوك الأسئلة لطلاب التعلم المدمج فى برنامجى كلية التجارة ورياض الأطفال، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وبعض عمداء الكليات ومدير المركز الدكتور خالد عباس، وأعضاء مجلس الإدارة.
 
وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات ابرزها اتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس في شهادات التخرج - برنامج الترجمة، وعرض اللائحة المقترحة لبرنامج كلية التجارة بنظام التعلم المدمج، بعد استيفاء تعديلات لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عرض مقترح بروتوكول تعاون بين مركز التعلم المدمج ومركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، وعرض لائحة برنامج ليسانس علم النفس وتطبيقاته بنظام التعلم المدمج والمقدمة من كلية الآداب تمهيدا لاعتمادها من مجلس الجامعة.
 
كما أقر المجلس،  بدء الامتحانات بجميع برامج المركز يوم الإثنين الأول من يوليو القادم، وكذلك الموافقة على ترشيح الدكتورة رحاب عبدالعال محمد منسقا أكاديميا لبرنامج كلية رياض الأطفال، وتجديد تعيين  الدكتور محروس إبراهيم منسقا أكاديميا لبرامج كلية الآداب. 
 
 
 
 

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